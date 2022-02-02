В Тверской области началась вакцинация подростков от коронавируса

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В Тверской области открылась запись на вакцинацию подростков от коронавируса. В регион поступило более 700 доз вакцины «Спутник М».
В Тверской области началась вакцинация подростков от коронавируса
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Прививку можно сделать в структурном подразделении городской больницы №6, а также в специально оборудованном пункте на проспекте Победы. При необходимости прививочную кампанию организуют и в муниципалитетах.

«Для вакцинации детей до 15 лет необходимо письменное согласие родителей, с 15 лет подростки уже сами могут решать, делать ли прививку», — отметили в региональном правительстве.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за последние сутки в России зарегистрировали 141 883 случая COVID-19.

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