В Оренбургской области зафиксировали 1399 случаев коронавируса за сутки

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В Оренбургской области зафиксировано 1399 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки, госпитализированы 107 жителей региона.
В Оренбургской области зафиксировали 1399 случаев коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в области за время пандемии заболели 120 558 человек. Выздоровели 102 507 жителей региона, включая 344 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Ульяновской области приостановили проведение плановых медосмотров и диспансеризации, передаёт mosaica.ru со ссылкой на портал регионального Минздрава.

Такое решение власти приняли в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон».

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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