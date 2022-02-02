В Оренбургской области зафиксировали 1399 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Всего в области за время пандемии заболели 120 558 человек. Выздоровели 102 507 жителей региона, включая 344 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Ульяновской области приостановили проведение плановых медосмотров и диспансеризации, передаёт mosaica.ru со ссылкой на портал регионального Минздрава.
Такое решение власти приняли в связи с распространением штамма коронавируса «омикрон».
Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.