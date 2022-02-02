В Татарстане подтвердили 848 случаев коронавируса за сутки

В Татарстане подтвердили 848 случаев коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе заболели 50 490 жителей. Выписаны 39 465 человек, в том числе 117 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кемеровской области за сутки выявили 1010 случаев COVID-19, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб. Вылечился 301 пациент.

Общее число заболевших в регионе достигло 97 562, выздоровевших — 86 322.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.