В Омской области выявили 1663 случая коронавируса за сутки
- AP
Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Согласно федеральной статистике, общее число заболевших в области достигло 145 663. Вакцинацию прошли 1 101 618 человек, из них 836 764 сделали прививку обоими компонентами вакцины.
Наряду с этим в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве напомнили, как открыть больничный при симптомах ОРВИ, передаёт Life.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Если есть симптомы ОРВИ, можно оставить заявку на первичную аудиоконсультацию с врачом поликлиники», — отмечается в сообщении.
Ещё один вариант — без записи прийти на приём к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику или записаться на конкретное время в свою.
Если нет возможности посетить медучреждение из-за маломобильности или тяжёлого течения заболевания, можно вызвать врача на дом.
Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.