В Омской области выявили 1663 случая коронавируса за сутки

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В Омской области выявили 1663 случая коронавируса за последние сутки, госпитализировали 95 жителей.
В Омской области выявили 1663 случая коронавируса за сутки
  • AP

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Согласно федеральной статистике, общее число заболевших в области достигло 145 663. Вакцинацию прошли 1 101 618 человек, из них 836 764 сделали прививку обоими компонентами вакцины.

Наряду с этим в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве напомнили, как открыть больничный при симптомах ОРВИ, передаёт Life.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Если есть симптомы ОРВИ, можно оставить заявку на первичную аудиоконсультацию с врачом поликлиники», — отмечается в сообщении.

Ещё один вариант — без записи прийти на приём к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику или записаться на конкретное время в свою.

Если нет возможности посетить медучреждение из-за маломобильности или тяжёлого течения заболевания, можно вызвать врача на дом.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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