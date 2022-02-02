В Иркутской области зафиксировали 1365 случаев COVID-19 за сутки

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В Иркутской области зафиксировали 1365 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области зафиксировали 1365 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 173 826.

«В больницах Приангарья сейчас наблюдаются 3265 (+108) человек, выздоровели 154 751 (+269)», — заявили в штабе.

Также стало известно, что с 3 февраля в школах, ссузах и учреждениях дополнительного образования в Перми приостановят очные занятия. До 9 февраля обучение планируют проводить дистанционно, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Кроме того, в регионе ограничат проведение массовых культурно-развлекательных, физкультурных и спортивных мероприятий.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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