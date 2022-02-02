В Калининградской области подтвердили 1145 случаев COVID-19 за сутки

В Калининградской области подтвердили 1145 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на оперативный штаб. Как отмечается, госпитализированы 167 жителей региона, выписаны из больниц — 87.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 641 тыс. человек, обоими — 614 тыс.

Наряду с этим, стало известно, что все школы города Снежинска Челябинской области уходят на недельный карантин, передаёт URA.RU.

«Гибкая форма ухода на карантин или перевод на дистант школьников продолжается. О всеобщем переводе на дистант речи пока не идёт. В Снежинске на неделю будет объявлен карантин в школах», — рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.