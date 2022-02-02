В Кировской области зарегистрировали 996 случаев COVID-19 за сутки

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В Кировской области зарегистрировали 996 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Кировской области зарегистрировали 996 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Как отмечается, в больницах области лечатся 3087 пациентов. Дома лечение проходят 25 147 заболевших гриппом и 22 619 — коронавирусом.

Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 218 жителей региона.

Также стало известно, что в Крыму выявили 513 случаев COVID-19 за сутки, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на местный Минздрав.

Всего в республике за время пандемии заболели 134 294 жителя, вылечились — 124 424.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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