В Удмуртии выявили 1437 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 1437 случаев COVID-19 за последние сутки, госпитализировали при этом 128 жителей региона.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках находятся 19 186 человек, у них заболевание протекает в лёгкой форме. Состояние 882 пациентов ковидных центров оценивается как средней тяжести, ещё 124 — как тяжёлое.

Из больниц за минувшие 24 часа выписан 621 человек.

Также стало известно, что в Челябинской области развернули более 2,2 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, передаёт URA.RU.

«За прошедшие сутки госпитализированы 316 жителей Челябинской области. Сутками ранее было чуть меньше 200. Мы стараемся класть в больницы пожилых граждан с сопутствующими заболеваниями, чтобы избежать осложнений. Госпитализированы также 176 детей, 33 — с пневмонией», — заявила на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.