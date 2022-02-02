В Севастополе прививку от COVID-19 сделали более 100 подростков

В Севастополе от коронавируса вакцинировались более 100 подростков.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

Как отмечается, в настоящее время в регионе есть около 400 доз вакцины «Спутник М». Поступление следующей партии ожидается в феврале.

Кроме того, стало известно, что в Татарстане на карантин закрыли девять школ, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки.

«Чтобы избежать большого количества заболевших, девять школ полностью закрыто на разобщение», — уточнили в ведомстве.

Образовательные учреждения находятся в Мензелинском, Лаишевском и Тетюшском районах.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.