Терапевт Гончаров рассказал, что делать при первых признаках ОРВИ или COVID-19

Руководитель частного медцентра, врач-терапевт Игорь Гончаров рассказал, что делать при первых признаках ОРВИ или COVID-19.

В беседе с Общественной службой новостей он посоветовал ограничить контакты и оценить своё самочувствие в течение двух-трёх дней.

«Но если температура начнёт подниматься выше 38, заболевание начнёт прогрессировать, вот тогда нужно обращаться к врачам. В любом случае на первом этапе лечение симптоматическое. Если температура не повышается выше 38, значит, мы её не сбиваем, есть насморк — используем капли, есть боли в горле — полощем горло», — посоветовал Гончаров.

Он также предостерёг от желания сразу начать лечиться лекарствами.

«Например, иммуностимулирующие и иммуномодулирующие препараты при постоянном использовании вызывают привыкание, то есть организм перестаёт сам бороться», — пояснил врач.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».