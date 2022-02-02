Гособвинение запросило пожизненный срок обвиняемому в терактах в метро Москвы в 2010 году

Гособвинение попросило назначить обвиняемому в причастности к взрывам в московском метро в 2010 году боевику Магомеду Нурову пожизненный срок заключения.

«Сторона обвинения просит окончательно назначить Нурову… наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафом в 300 тыс. рублей», — приводит РИА Новости слова прокурора Натальи Трошкиной в Западном окружном военном суде.

В 2019 году член бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году, признал свою вину.

Нуров был задержан в Дагестане. Ему предъявлено обвинение.

29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии Московского метрополитена произошло два взрыва. В результате погиб 41 человек, 88 были ранены.