Причастному к терактам в Москве боевику предъявлено обвинение
- РИА Новости
«Нурова Магомеда Абдурахмановича обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК России», — сказала она РИА Новости.
Следствие просит заключить обвиняемого под стражу до 27 мая.
Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана был задержан член бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году.
29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии метрополитена произошло два взрыва. В результате погиб 41 человек, 88 были ранены.