Причастному к терактам в Москве боевику предъявлено обвинение

Следствие предъявило обвинение в совершении двух терактов группой лиц задержанному в Дагестане члену бандгруппы Магомедали Вагабова. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

«Нурова Магомеда Абдурахмановича обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 205 УК России», — сказала она РИА Новости.

Следствие просит заключить обвиняемого под стражу до 27 мая.

Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана был задержан член бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году.

29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии метрополитена произошло два взрыва. В результате погиб 41 человек, 88 были ранены.