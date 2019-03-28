В Дагестане задержан причастный к взрывам в метро Москвы в 2010 году боевик
- РИА Новости
«Названная преступная группа, главарь которой уничтожен в 2010 году, причастна к организации взрывов, совершённых террористками-смертницами 29 марта 2010 года в городе Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», — приводит РИА Новости сообщение центра общественных связей ФСБ.
Отмечается, что подозреваемый доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий.
В свою очередь, официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что подозреваемому планируется предъявить обвинение в совершении в составе организованной группы террористических актов.
Накануне стало известно, что ФСБ задержала 20 участников террористической организации в Крыму.