В Дагестане задержан причастный к взрывам в метро Москвы в 2010 году боевик

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RT
В Хасавюртовском районе Дагестана задержан член бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году. 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии метро произошли два взрыва. В результате погиб 41 и ранены 88 человек.
В Дагестане задержан причастный к взрывам в метро Москвы в 2010 году боевик
  • РИА Новости

«Названная преступная группа, главарь которой уничтожен в 2010 году, причастна к организации взрывов, совершённых террористками-смертницами 29 марта 2010 года в городе Москве на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры», — приводит РИА Новости сообщение центра общественных связей ФСБ. 

Отмечается, что подозреваемый доставлен в Москву для проведения дальнейших следственных действий.

В свою очередь, официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что подозреваемому планируется предъявить обвинение в совершении в составе организованной группы террористических актов.

Накануне стало известно, что ФСБ задержала 20 участников террористической организации в Крыму.

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