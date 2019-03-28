Причастный к терактам в Москве боевик признал вину

Короткая ссылка
Член бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году, признал свою вину.
Причастный к терактам в Москве боевик признал вину
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе предъявления обвинения Нуров свою вину признал», — сказал следователь.

Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана был задержан член бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году. Ему предъявлено обвинение.

29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии метрополитена произошло два взрыва. В результате погиб 41 человек, 88 были ранены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить