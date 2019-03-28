Причастный к терактам в Москве боевик признал вину

Член бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к взрывам в московском метро в 2010 году, признал свою вину.

Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе предъявления обвинения Нуров свою вину признал», — сказал следователь.

Ранее в Хасавюртовском районе Дагестана был задержан член бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году. Ему предъявлено обвинение.

29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии метрополитена произошло два взрыва. В результате погиб 41 человек, 88 были ранены.