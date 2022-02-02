Суд отклонил жалобу на приговор бывшего юриста ФБК Любови Соболь

Второй кассационный суд отклонил жалобу на приговор экс-юристу Фонда борьбы с коррупцией* Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в чужое жилище.

«Суд рассмотрел кассационную жалобу Соболь и решил оставить её без удовлетворения, а решения предыдущих инстанций — без изменения», — цитирует ТАСС пресс-службу суда.

В июне Перовский суд Москвы признал законным приговор Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, согласно которому её приговорили к одному году исправительных работ условно.

Ранее источник сообщил, что Соболь переехала в Вильнюс.

На прошлой неделе Росфинмониторинг включил экс-юриста ФБК в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.