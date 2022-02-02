В России под меднаблюдением из-за коронавируса остаются более 3,6 млн человек

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В России в настоящее время под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются более 3,6 млн человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В России под меднаблюдением из-за коронавируса остаются более 3,6 млн человек
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

«По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 февраля остаются 3 618 854 человека», — приводит стопкоронавирус.рф заявление в Telegram.

Отмечается, что за сутки в стране провели 738 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% случаев заболевания коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге приходится на штамм «омикрон».

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