В России под меднаблюдением из-за коронавируса остаются более 3,6 млн человек

В России в настоящее время под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются более 3,6 млн человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 февраля остаются 3 618 854 человека», — приводит стопкоронавирус.рф заявление в Telegram.

Отмечается, что за сутки в стране провели 738 тыс. тестов на коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что около 80% случаев заболевания коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге приходится на штамм «омикрон».