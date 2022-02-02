Попова: почти 80% случаев коронавируса в Москве и Петербурге приходится на «омикрон»

Около 80% случаев заболевания коронавирусом приходится в Москве и Санкт-Петербурге на штамм «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Если говорить об «омикроне»... то, конечно, он очень быстро распространяется в больших городах — Москве, Санкт-Петербурге. Сегодня мы видим, что уже порядка 80% всех идентифицируемых, секвенируемых вирусов, коронавирусов — это «омикрон», — приводит РИА Новости её слова.

Попова добавила, что в этих городах «омикрон» уже «практически завоевал свою территорию».

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что речи о новом локдауне или чрезвычайных мерах из-за пандемии COVID-19 в России сегодня не идёт.