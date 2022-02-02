Инфекционист Поздняков назвал кашель и потерю обоняния симптомами подвида «омикрона» BA.2

Короткая ссылка
Основными симптомами нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2 являются кашель и потеря обоняния, сообщил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Инфекционист Поздняков назвал кашель и потерю обоняния симптомами подвида «омикрона» BA.2
  • Gettyimages.ru
  • © ArtistGNDphotography

«Симптомы похожи на симптомы предыдущих штаммов: высокая температура, постоянный кашель и снова потеря обоняния и/или вкуса. Желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование, но ключевым фактором будет — иммунизирован человек или нет», — цитирует Позднякова РИА Новости.

Он также отметил, что развитие ситуации с распространением подвида BA.2 в Дании свидетельствует о том, что вакцинированные переносят новый подвид омикрон-штамма в лёгкой форме.

Ранее в Государственном медицинском институте Чехии сообщили о появлении в республике нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2.

Учёные из Дании заявили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить