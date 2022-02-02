Инфекционист Поздняков назвал кашель и потерю обоняния симптомами подвида «омикрона» BA.2
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«Симптомы похожи на симптомы предыдущих штаммов: высокая температура, постоянный кашель и снова потеря обоняния и/или вкуса. Желательно сразу обратиться к врачу и пройти обследование, но ключевым фактором будет — иммунизирован человек или нет», — цитирует Позднякова РИА Новости.
Он также отметил, что развитие ситуации с распространением подвида BA.2 в Дании свидетельствует о том, что вакцинированные переносят новый подвид омикрон-штамма в лёгкой форме.
Ранее в Государственном медицинском институте Чехии сообщили о появлении в республике нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2.
Учёные из Дании заявили, что подвид штамма коронавируса «омикрон» BA.2 значительно заразнее оригинального штамма BA.1.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.