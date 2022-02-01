В Чехии зафиксировали первые случаи нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2

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В Государственном медицинском институте Чехии сообщили о появлении в республике нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2.
В Чехии зафиксировали первые случаи нового подвида омикрон-штамма коронавируса BA.2
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  • © Dalibor Gluck/CTK

«Путём секвенирования в Чешской Республике было подтверждено пять случаев «омикрона» BA.2», — отмечается в сообщении на сайте института.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала информацию о выявлении в ЮАР коронавируса NeoCoV.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что опасность этого вируса для человека ещё предстоит изучить.

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.

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