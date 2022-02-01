Отоларинголог Аветисян рассказал, что может означать ощущение кома в горле

Врач-оториноларинголог, фониатр кандидат медицинских наук Эмиль Аветисян рассказал, что может означать ощущение кома в горле.

В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что одна из возможных причин — увеличение щитовидной железы.

«Ещё одна причина — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь», — заявил Аветисян.

По его словам, вызывать неприятные ощущения в горле могут и заболевания шейного отдела позвоночника.

«Между позвонками проходят корешки нервов, и сдавление той или иной пары в шейном отделе может сопровождаться симптомом комка в горле», — пояснил он.

Как отметил врач, среди других возможных причин — тонзиллит, фарингит, ларингит, доброкачественные и злокачественные новообразования, аллергическая реакция.

«Если вы чётко видите связь с тем, что это может быть аллергия, можно выпить таблетку антигистаминного препарата. Но если ком в горле не проходит, нужно обращаться к врачу», — добавил Аветисян.

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