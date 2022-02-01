Отоларинголог Аветисян рассказал, что может означать ощущение кома в горле
- Gettyimages.ru
- © Kittiphan Teerawattanakul / EyeEm
В беседе с сайтом «Москва 24» он выразил мнение, что одна из возможных причин — увеличение щитовидной железы.
«Ещё одна причина — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь», — заявил Аветисян.
По его словам, вызывать неприятные ощущения в горле могут и заболевания шейного отдела позвоночника.
«Между позвонками проходят корешки нервов, и сдавление той или иной пары в шейном отделе может сопровождаться симптомом комка в горле», — пояснил он.
Как отметил врач, среди других возможных причин — тонзиллит, фарингит, ларингит, доброкачественные и злокачественные новообразования, аллергическая реакция.
«Если вы чётко видите связь с тем, что это может быть аллергия, можно выпить таблетку антигистаминного препарата. Но если ком в горле не проходит, нужно обращаться к врачу», — добавил Аветисян.
Ранее Владимир Зайцев, отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, в беседе с URA.RU рассказал о возможном воздействии «омикрона» на голосовые связки.