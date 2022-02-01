В Тамбовской области приостановили работу предприятий общепита в ночное время

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В Тамбовской области до 14 февраля приостановили работу предприятий общепита в ночное время.
В Тамбовской области приостановили работу предприятий общепита в ночное время
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Соответствующие изменения внесены в постановление региональной администрации о дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19.

Таким образом, кафе, рестораны и другие заведения не смогут принимать посетителей с 23:00 до 07:00.

Также стало известно, что в Удмуртии до конца февраля поликлиники сосредоточатся на помощи пациентам с признаками вирусных заболеваний (в том числе коронавируса), передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В связи с этим будет приостановлена плановая амбулаторная помощь и диспансеризация. Исключение — скрининги беременным, медобследование призывников и медосмотры при поступлении на работу.

Будет продолжена помощь пациентам при обострении хронических заболеваний и плановая стационарная помощь.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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