Диетолог Макиша дала советы по режиму питания после праздников

Врач-диетолог Марина Макиша, член Ассоциации диетологов и нутрициологов, дала советы по режиму питания после праздников.

«Есть научные исследования, которые показывают, что период новогодних праздников, как правило, даёт среднюю прибавку веса 2—3 кг где-то у 40—50% людей. Но потом многие эти килограммы уже не убирают, они прилипли, и человек продолжает набирать. Именно этот период является одним из серьёзных факторов той прибавки в весе, которую мы наблюдаем уже в течение года. И с годами вес нарастает», — заявила она в беседе с НСН.

По словам диетолога, для возвращения к нормальному весу необходимо организовать режим питания, убрать из рациона по максимуму мучное и сладкое, добавить больше овощей.

Как отметила Макиша, желательно убрать «пищевой мусор» из рациона, оставить нормальную пищевую корзину.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.