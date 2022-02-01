Диетолог Макиша дала советы по режиму питания после праздников

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Врач-диетолог Марина Макиша, член Ассоциации диетологов и нутрициологов, дала советы по режиму питания после праздников.
Диетолог Макиша дала советы по режиму питания после праздников
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«Есть научные исследования, которые показывают, что период новогодних праздников, как правило, даёт среднюю прибавку веса 2—3 кг где-то у 40—50% людей. Но потом многие эти килограммы уже не убирают, они прилипли, и человек продолжает набирать. Именно этот период является одним из серьёзных факторов той прибавки в весе, которую мы наблюдаем уже в течение года. И с годами вес нарастает», — заявила она в беседе с НСН.

По словам диетолога, для возвращения к нормальному весу необходимо организовать режим питания, убрать из рациона по максимуму мучное и сладкое, добавить больше овощей.

Как отметила Макиша, желательно убрать «пищевой мусор» из рациона, оставить нормальную пищевую корзину.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, от каких диет следует воздержаться, чтобы не навредить организму.

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