В Оренбургской области планируют обеспечить врачей дополнительным транспортом

На заседании правительства Оренбургской области губернатор Денис Паслер поручил обеспечить дополнительным транспортом врачей, которые выезжают на вызовы.

Об этом сообщает RIA56.

«Мы уже выделили из гаража правительства порядка 40 автомобилей, но этого недостаточно. До завтрашнего дня это количество нужно как минимум удвоить. Во всех министерствах, подведомственных организациях по максимуму высвобождайте транспорт и передавайте больницам Оренбурга», — заявил глава региона.

Также стало известно, что в Ульяновской области более 100 студентов направили в поликлиники для помощи медикам, передаёт mosaica.ru.

По данным регионального Роспотребнадзора, за неделю показатель заболеваемости вырос в 3,2 раза. На амбулаторном лечении находятся около 8 тыс. пациентов, в стационарах лечатся 846 человек.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.