В Крыму прививку от COVID-19 сделали порядка 50 подросткам

В Крыму первый компонент вакцины «Спутник М» получили около 50 подростков менее чем за неделю.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Антона Лясковского.

Всего в республику поставили 1200 доз вакцины.

«Вакцину распределили во все медучреждения, где есть прикреплённое детское население. Количество провакцинированных детей составляет порядка 50», — заявил Лясковский.

Также стало известно, что к работе в ковид-центрах и поликлиниках Удмуртии планируется привлечь около 300 студентов ИГМА и медколледжа, передаёт izh.kp.ru. Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Марина Петренко.

«Мы сможем привлечь пятые — шестые курсы. Они не будут вести приём, но есть много другой работы, которую они могут выполнять: брать мазки, разносить лекарства, дежурить у входа и направлять потоки пациентов. Это позволит снять определённую нагрузку с медперсонала», — отметила Петренко.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.