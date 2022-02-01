В Крыму прививку от COVID-19 сделали порядка 50 подросткам

Короткая ссылка
В Крыму первый компонент вакцины «Спутник М» получили около 50 подростков менее чем за неделю.
В Крыму прививку от COVID-19 сделали порядка 50 подросткам
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Антона Лясковского.

Всего в республику поставили 1200 доз вакцины.

«Вакцину распределили во все медучреждения, где есть прикреплённое детское население. Количество провакцинированных детей составляет порядка 50», — заявил Лясковский.

Также стало известно, что к работе в ковид-центрах и поликлиниках Удмуртии планируется привлечь около 300 студентов ИГМА и медколледжа, передаёт izh.kp.ru. Об этом заявила замминистра здравоохранения региона Марина Петренко.

«Мы сможем привлечь пятые — шестые курсы. Они не будут вести приём, но есть много другой работы, которую они могут выполнять: брать мазки, разносить лекарства, дежурить у входа и направлять потоки пациентов. Это позволит снять определённую нагрузку с медперсонала», — отметила Петренко.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить