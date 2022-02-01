В Краснодарском крае приостановили диспансеризацию и профосмотры

В Краснодарском крае приостановили диспансеризацию и профилактические осмотры.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Как заявил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов, у терапевтов в среднем в три раза выросла нагрузка, также выросло число звонков в службу скорой помощи.

«Сегодня мы видим рост заболевания коронавирусом. В данной ситуации необходимо не допустить ситуацию, когда система здравоохранения перестанет справляться с нагрузкой. Приняли решение приостановить диспансеризацию и профосмотры в поликлиниках края до стабилизации эпидситуации», — отметил первый вице-губернатор Игорь Галась.

По его словам, для работы в кол-центрах районных поликлиник будут привлекать студентов и волонтёров.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за сутки госпитализировали 721 пациента с коронавирусом, передаёт «ПолитЭксперт» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Всего в городе выявили 13 619 случаев COVID-19 за последние 24 часа.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.