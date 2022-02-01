Детский омбудсмен Москвы Ярославская прокомментировала ситуацию с коечным фондом для детей

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Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская прокомментировала ситуацию с коечным фондом для детей.
Детский омбудсмен Москвы Ярославская прокомментировала ситуацию с коечным фондом для детей
  • РИА Новости

«В Москве сформирован достаточный коечный фонд для детей. Именно это и позволяет говорить нам о том, что никаких ограничительных мер, как закрытие школ, не будет. Есть определённая надёжность медицинской системы, также открыты стационарные койки», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, за полтора года научились делать это всё быстро и без потери для основного профиля той клиники, где открыт этот коечный фонд.

Ранее сообщалось, что число коек для детей с коронавирусной инфекцией увеличат в медучреждениях Москвы почти до 1,3 тыс.

Как передавал Newinform, за последние сутки в России выявили 125 836 случаев COVID-19.

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