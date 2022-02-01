Голикова: 80% россиян к 2024 году смогут получать быстрый результат теста на ряд инфекций
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«К 2024 году 80% населения смогут сделать тест на инфекции в течение 24 часов. Внедрим быстрые тесты для 43 инфекций, ускорив оказание помощи», — приводит её слова пресс-служба кабмина в Telegram.
Голикова добавила, что мощность медицинских лабораторий увеличилась в 2021 году вдвое, что, в свою очередь, позволило в три раза сократить время исследования на COVID-19.
Ранее стало известно, что в 2022 году в России будут подготовлены четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций.