Голикова: в России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в этом году будут подготовлены четыре платформы для быстрого создания вакцин от новых инфекций.

Об этом Голикова заявила в ходе совещания с членами правительства.

«В 2022 году… подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций», — приводит её слова ТАСС.

В ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России ещё две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические исследования.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.