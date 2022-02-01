Голикова: в России подготовят четыре платформы для быстрого создания вакцин
- Gettyimages.ru
Об этом Голикова заявила в ходе совещания с членами правительства.
«В 2022 году… подготовим четыре платформы для быстрого создания безопасных и эффективных вакцин от новых инфекций», — приводит её слова ТАСС.
В ноябре министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в России ещё две вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят доклинические исследования.
Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.