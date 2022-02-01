ХМАО получит 120 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с «омикроном»

Короткая ссылка
Ханты-Мансийский автономный округ получит более 120 млн рублей на борьбу с «омикроном», заявила губернатор Наталья Комарова во время заседания регионального оперштаба.
ХМАО получит 120 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с «омикроном»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

«Субъекты РФ дополнительно получают свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Данное решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», — сказала Комарова.

Также стало известно, что в Ленинградской области объявили о внеплановых каникулах для школьников с 7 по 20 февраля, передаёт Nation News. Соответствующее решение принял оперштаб. Также предполагается приостановить работу учреждений дополнительного образования.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить