ХМАО получит 120 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с «омикроном»
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Об этом сообщает URA.RU.
«Субъекты РФ дополнительно получают свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Данное решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», — сказала Комарова.
Также стало известно, что в Ленинградской области объявили о внеплановых каникулах для школьников с 7 по 20 февраля, передаёт Nation News. Соответствующее решение принял оперштаб. Также предполагается приостановить работу учреждений дополнительного образования.
Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.