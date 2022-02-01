ХМАО получит 120 млн рублей из федерального бюджета на борьбу с «омикроном»

Ханты-Мансийский автономный округ получит более 120 млн рублей на борьбу с «омикроном», заявила губернатор Наталья Комарова во время заседания регионального оперштаба.

Об этом сообщает URA.RU.

«Субъекты РФ дополнительно получают свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, которые работают по системе обязательного медицинского страхования. Данное решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон», — сказала Комарова.

Также стало известно, что в Ленинградской области объявили о внеплановых каникулах для школьников с 7 по 20 февраля, передаёт Nation News. Соответствующее решение принял оперштаб. Также предполагается приостановить работу учреждений дополнительного образования.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.