В Краснодарском крае зафиксировали 2398 случаев коронавируса за сутки

В Краснодарском крае зафиксировали 2398 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (1016), а также в Новороссийске и Сочи.

На лечении в стационарах находится 4361 пациент с подозрением на COVID-19, ещё 39 068 человек лечатся на дому.

С начала пандемии в регионе заболели 142 584 жителя.

Кроме того, стало известно, что в Удмуртии четыре школы полностью закрыты из-за коронавируса, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобразования и науки.

Речь идёт о школе №1 в Ярском районе, дондыкарской школе Глазовского района, школе №7 Глазова и школе в селе Яган-Докья Малопургинского района.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.