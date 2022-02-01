В Кировской области подтвердили 933 случая коронавируса за сутки

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В Кировской области подтвердили 933 случая коронавируса за последние сутки, из больниц выписали 293 пациента.
В Кировской области подтвердили 933 случая коронавируса за сутки
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Как уточняется, в больницах лечится 2831 пациент, дома лечение от коронавируса проходят 19 323 человека, от гриппа — 22 770.

Также стало известно, что в двух томских поликлиниках заработали центры неотложной амбулаторной помощи пациентам с признаками ОРВИ и COVID-19, передаёт vtomske.ru.

«Центры неотложной амбулаторной помощи для пациентов с признаками ОРВИ, в том числе с подозрением на COVID-19, открылись в томской поликлинике №10 и медико-санитарной части №2. Приём врачи будут вести в две смены с 08:00 до 20:00», — заявили в местном Департаменте здравоохранения.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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