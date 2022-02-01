В Оренбургской области зарегистрировали 1274 случая коронавируса за сутки

В Оренбургской области зарегистрировали 1274 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Всего в области заболели 119 159 жителей.

Наряду с этим стало известно, что в Севастополе за минувшие 24 часа выявили 504 случая COVID-19. Госпитализированы 57 человек, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства. Из медучреждений выписаны 36 жителей.

По данным Роспотребнадзора, общее число заболевших в городе достигло 58 073, выздоровевших — 51 745.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.