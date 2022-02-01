В Омской области выявили 1315 случаев коронавируса за сутки

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В Омской области выявили 1315 случаев коронавируса за последние сутки, госпитализированы 43 жителя.
В Омской области выявили 1315 случаев коронавируса за сутки
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным федерального оперштаба, общее число заболевших в области достигло 144 тыс.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 1 097 895 человек, вторым — 835 473.

Наряду с этим стало известно, что в Тюмени из-за ситуации с коронавирусом отменили мероприятия для молодёжи, школьников и спортсменов, запланированные на февраль, передаёт URA.RU со ссылкой на департамент по спорту и молодёжной политике администрации города.

Кроме того, изменён график сдачи ГТО. В феврале нормативы будут принимать только у совершеннолетних жителей.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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