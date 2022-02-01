В Ставропольском крае подтвердили 1129 случаев COVID-19 за сутки

В Ставропольском крае подтвердили 1129 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализировали при этом 128 человек.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Всего в регионе за время пандемии заболели 144 866 жителей. Из больниц выписаны 126 113 человек, в том числе 687 за минувшие 24 часа.

«Сегодня мы расширяем возможности для оказания медпомощи и в амбулаторных условиях, и в стационарах. Краевой резерв ковид-коек будет увеличен уже в ближайшие дни», — заявил Владимиров.

Также стало известно, что у тюменских школьников есть возможность получить медпомощь в специальных пунктах на базе школ, передаёт megatyumen.ru со ссылкой на информационный центр областного правительства.

«На нашей базе открыт фильтр для учащихся гимназии, которые заболели. У детей и их родителей есть возможность прийти на приём, получить квалифицированную помощь, сдать тест на ковид, если такая необходимость имеется», — заявила директор гимназии №16 Наталья Филиппи.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.