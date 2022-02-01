В Иркутской области выявили 1117 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Иркутской области выявили 1117 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Иркутской области выявили 1117 случаев COVID-19 за сутки
  • Legion-Media

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 172 461. На лечении в больницах находятся 3157 пациентов.

Выздоровели за последние 24 часа 309 жителей, всего вылечились 154 455 человек.

Также стало известно, что в Тульской области зарегистрировали четыре случая «омикрона» среди детей. Об этом рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев, передаёт Тульская служба новостей.

«Мы стали работать с этим только на прошлой неделе, раньше направляли материалы по «омикрону» в Москву, теперь имеем такую возможность в Тульской области. В регионе четыре ребёнка с подтверждённым «омикроном», — заявил Ломовцев.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить