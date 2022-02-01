В Иркутской области выявили 1117 случаев COVID-19 за сутки

В Иркутской области выявили 1117 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб. Общее число заболевших в регионе достигло 172 461. На лечении в больницах находятся 3157 пациентов.

Выздоровели за последние 24 часа 309 жителей, всего вылечились 154 455 человек.

Также стало известно, что в Тульской области зарегистрировали четыре случая «омикрона» среди детей. Об этом рассказал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев, передаёт Тульская служба новостей.

«Мы стали работать с этим только на прошлой неделе, раньше направляли материалы по «омикрону» в Москву, теперь имеем такую возможность в Тульской области. В регионе четыре ребёнка с подтверждённым «омикроном», — заявил Ломовцев.

Ранее врач-инфекционист профессор Николай Малышев рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.