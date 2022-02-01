В Удмуртии выявили 1250 новых случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии подтвердили 1250 новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие 24 часа.
В Удмуртии выявили 1250 новых случаев COVID-19 за сутки
  • Legion-Media

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В числе заболевших 203 ребёнка до 14 лет, 145 граждан старше 65 лет.

142 человека за сутки госпитализированы, 501 человек выздоровел, семеро скончались.

Также стало известно, что в республике увеличили количество коек для пациентов с COVID-19 на 550 штук. Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Дополнительные места появились в Республиканской клинической инфекционной больнице, ГКБ №6, Можгинской районной больнице, Республиканской детской клинической больнице.

30 января Завьяловскую районную больницу перепрофилировали под центр для пациентов с COVID-19.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается к середине февраля.

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