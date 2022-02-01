В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России к середине февраля

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается к середине февраля. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться ещё некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъёма заболеваемости», — приводит Интерфакс её слова.

Пшеничная добавила, что пик наступит «к середине февраля, а возможно, и раньше».

Она также сообщила, что после резкого скачка новых случаев COVID-19 может наступить такое же стремительное снижение.

Ранее врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов заявил, что пришедшая в Россию пятая волна COVID-19 может задержаться на срок до четырёх месяцев.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.