Вирусолог Нетёсов назвал сроки пятой волны коронавируса в России

Врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов заявил, что пришедшая в Россию пятая волна COVID-19 может задержаться до четырёх месяцев.

«Эта волна будет долгой — месяца на два-три-четыре», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению вирусолога, в России наблюдается недостаточный коллективный иммунитет — меньше 60%.

Нетёсов также не считает хорошими темпы вакцинации от коронавируса.

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