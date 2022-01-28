Доцент физфака МГУ Тамм спрогнозировал будущее омикрон-штамма

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Доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм рассказал, какое будущее ждёт штамм коронавируса «омикрон».
Доцент физфака МГУ Тамм спрогнозировал будущее омикрон-штамма
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В беседе с «Известиями» учёный отметил, что по графикам заболеваемости других стран можно сделать вывод, что количество новых случаев COVID-19 резко снижается после достижения пиковых значений.

«Вполне возможно, что Россия тоже пойдёт по этому пути и примерно через две-три недели в нашей стране количество новых случаев резко снизится… Относительно будущего «омикрона» можно сказать одно: вытеснит его только более агрессивный штамм. Но появится он или нет — большой вопрос», — заключил Тамм.

Наряду с этим вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.

Так вирусолог прокомментировал информацию о том, что китайские биологи из Уханьского университета заявили об обнаружении в Южно-Африканской Республике коронавирус летучих мышей NeoCoV, который, по их оценке, может распространиться среди людей.

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