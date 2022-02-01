В России за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом

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В России за сутки госпитализированы 17 487 человек с COVID-19. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

Накануне в российские больницы попали 9090 человек с коронавирусом.

Ранее врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов заявил, что пришедшая в Россию пятая волна COVID-19 может задержаться на срок до четырёх месяцев.

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.

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