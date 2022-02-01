Пульмонолог Пальман рассказал об особенностях кашля при «омикроне»

Врач-пульмонолог кандидат медицинских наук Александр Пальман рассказал об особенностях кашля при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон».

В беседе с «Москвой 24» врач напомнил, что для «омикрона» характерны симптомы ОРВИ или гриппа.

«Естественно, кашель при «омикроне» может быть. Но я часто слышу жалобы на боли в горле. То есть кашель может быть горловой, а не лёгочный. Здесь какие-то фарингиты и бронхиты чуть более характерны, чем пневмонии и пневмониты», — уточнил специалист.

Также, по мнению Пальмана, гораздо более лёгкое течение заболевания при новом штамме даёт надежду, что со временем COVID-19 станет обычной респираторно-вирусной инфекцией.

Ранее главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал о симптомах штамма коронавируса «омикрон».