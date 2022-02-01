Врач Тимаков назвал причины ложноотрицательных результатов тестов на COVID-19
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Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.
«Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. Омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек всё равно может выделять вирус и заражать окружающих», — считает специалист.
По его словам, активное вирусовыделение при штамме «омикрон» идёт во время инкубационного периода — в среднем около двух-трёх дней.
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