Врач Тимаков назвал причины ложноотрицательных результатов тестов на COVID-19

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Врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал, что ПЦР-тестирование может не выявить наличие в организме вируса, в частности омикрон-штамма.
Врач Тимаков назвал причины ложноотрицательных результатов тестов на COVID-19
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Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. Омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек всё равно может выделять вирус и заражать окружающих», — считает специалист.

По его словам, активное вирусовыделение при штамме «омикрон» идёт во время инкубационного периода — в среднем около двух-трёх дней.

Ранее врач-инфекционист Екатерина Соловьёва в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировала ситуацию с ценами на ПЦР-тестирование.

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