В Якутске штамм «омикрон» выявляется у порядка 80% заболевших коронавирусом

Глава Якутии Айсен Николаев на заседании оперативного штаба заявил, что в Якутске штамм «омикрон» выявляется у порядка 80% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Нельзя забывать, что дельта-штамм, который гораздо опаснее, тоже продолжает циркулировать. Если порядка 80% заболеваний в Якутске — это штамм «омикрон», то в районах большинство болеют штаммом «дельта», — цитирует его РИА Новости.

По словам Николаева, уже две недели в регионе идёт рост заболеваемости коронавирусом. Наиболее тревожной ситуация остаётся в Мегино-Кангаласском, Алданском и Мирнинском районах.

Ранее сообщалось, что оперштаб Якутии объявил о начале кампании по вакцинации детей от COVID-19 в столице региона. Первыми препараты из ограниченной партии получат дети медиков, работающих в «красной зоне».

12 января молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».