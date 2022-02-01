В Якутске штамм «омикрон» выявляется у порядка 80% заболевших коронавирусом

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Глава Якутии Айсен Николаев на заседании оперативного штаба заявил, что в Якутске штамм «омикрон» выявляется у порядка 80% заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Якутске штамм «омикрон» выявляется у порядка 80% заболевших коронавирусом
  • © РИА Новости / Игорь Агеенко

«Нельзя забывать, что дельта-штамм, который гораздо опаснее, тоже продолжает циркулировать. Если порядка 80% заболеваний в Якутске — это штамм «омикрон», то в районах большинство болеют штаммом «дельта», — цитирует его РИА Новости.

По словам Николаева, уже две недели в регионе идёт рост заболеваемости коронавирусом. Наиболее тревожной ситуация остаётся в Мегино-Кангаласском, Алданском и Мирнинском районах.

Ранее сообщалось, что оперштаб Якутии объявил о начале кампании по вакцинации детей от COVID-19 в столице региона. Первыми препараты из ограниченной партии получат дети медиков, работающих в «красной зоне».

12 января молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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