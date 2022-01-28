В столице Якутии начали вакцинацию детей от коронавируса

Оперштаб Якутии объявил о начале кампании по вакцинации детей от COVID-19 в столице региона. Первыми препараты из ограниченной партии получат дети медиков, работающих в «красной зоне».

«Сегодня в 17:00 во Дворце детства в городе Якутске начнётся вакцинация детей с 12 до 17 лет против новой коронавирусной инфекции. Это первый этап вакцинации, на настоящий момент вакцина поступила в ограниченном количестве», — цитирует зампредседателя правительства республики Ольгу Балабкину РИА Новости.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил о необходимости привить от коронавируса 70—80% детей в России.

28 января представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович отметила, что в ВОЗ не видят опасности в вакцинации от коронавируса подростков и детей.