Глава ЦСР Онищенко выступил за стимулирование майнинга в энергопрофицитных регионах

Президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко высказался в пользу стимулирования майнинга в регионах с избыточным производством электроэнергии.

«Идея стимулировать майнинг в энергопрофицитных регионах и вблизи центров энергогенерации — разумная идея. Не существует технологий сохранения электроэнергии, поэтому там, где есть избыточное её производство, лучше обеспечить её расходование, чем просто потерю», — заявил Онищенко в беседе с «Известиями».

По его словам, на Россию приходится до 11% мировой добычи биткоина.

Ранее в пресс-службе Центробанка России заявили о рисках для российской экономики от институционализации майнинга.

Президент России Владимир Путин попросил правительство страны и Центробанк провести дискуссии касательно криптовалюты и сообщить о результатах.