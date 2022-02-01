Исследователи не зафиксировали нежелательных реакций на назальную вакцину от COVID-19
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«Никаких нежелательных лекарственных реакций мы у них не регистрировали», — цитирует Смолярчук РИА Новости.
На настоящий момент добровольцам введена первая доза вакцины, уточнила она.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания назальной вакцины от коронавируса должны быть закончены в течение двух — двух с половиной месяцев.
Он также заверил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить от инфицирования COVID-19.
Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.