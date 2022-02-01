Исследователи не зафиксировали нежелательных реакций на назальную вакцину от COVID-19

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При испытании назальной вакцины от коронавируса на добровольцах нежелательных реакций зарегистрировано не было. Об этом сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
Исследователи не зафиксировали нежелательных реакций на назальную вакцину от COVID-19
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«Никаких нежелательных лекарственных реакций мы у них не регистрировали», — цитирует Смолярчук РИА Новости.

На настоящий момент добровольцам введена первая доза вакцины, уточнила она.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания назальной вакцины от коронавируса должны быть закончены в течение двух — двух с половиной месяцев.

Он также заверил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить от инфицирования COVID-19.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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