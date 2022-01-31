Гинцбург рассказал о возможных сроках окончания испытаний назальной вакцины от COVID-19

Испытания назальной вакцины от коронавируса должны быть закончены в течение двух — двух с половиной месяцев. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас уже начались клинические испытания, несколько десятков наших сограждан привились», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, «если всё будет идти по плану, в течение двух — двух с половиной месяцев испытания первой-второй фазы интраназальной вакцины должны быть закончены».

Гинцбург подчеркнул, что в случае успешных испытаний Минздрав России может выдать регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого препарата.

Как отмечается, применение назальной вакцины, возможно, увеличит период между первичной вакцинацией и ревакцинацией.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить от инфицирования COVID-19.

23 января Гинцбург заявил, что испытания назальной вакцины от коронавируса «Спутник» начнутся в начале следующей недели.