Гинцбург рассказал о возможных сроках окончания испытаний назальной вакцины от COVID-19
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«Сейчас уже начались клинические испытания, несколько десятков наших сограждан привились», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.
По его словам, «если всё будет идти по плану, в течение двух — двух с половиной месяцев испытания первой-второй фазы интраназальной вакцины должны быть закончены».
Гинцбург подчеркнул, что в случае успешных испытаний Минздрав России может выдать регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого препарата.
Как отмечается, применение назальной вакцины, возможно, увеличит период между первичной вакцинацией и ревакцинацией.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить от инфицирования COVID-19.
23 января Гинцбург заявил, что испытания назальной вакцины от коронавируса «Спутник» начнутся в начале следующей недели.