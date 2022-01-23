Гинцбург заявил о начале испытаний назальной вакцины «Спутник» на следующей неделе

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что испытания назальной вакцины от коронавируса «Спутник» начнутся в начале следующей недели.

Как он отметил в беседе с Интерфаксом, первых добровольцев собираются привить уже в понедельник-вторник.

«Первые два-три десятка добровольцев уже набраны, но введение пока не началось. Наверное, начнётся с понедельника — со вторника», — сказал он.

Он добавил, что, как предполагается, первые две фазы клинических испытаний займут три месяца.

Он также отметил, что в первой и во второй фазе испытаний примут участие несколько сотен добровольцев, а на третьей «назначат ещё 1,5—3 тыс.».

Гинцбург подчеркнул, что запуск данной вакцины в гражданский оборот будет возможен, если препарат покажет безопасность и эффективность уже по результатам первой и второй фаз.

Ранее Гинцбург заявил, что назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной.

Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.