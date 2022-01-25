Гинцбург: назальная вакцина позволит защитить от инфицирования COVID-19

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить от инфицирования COVID-19.
Гинцбург: назальная вакцина позволит защитить от инфицирования COVID-19
  • Gettyimages.ru

«Возможность массового применения назальной вакцины, с нашей точки зрения, с точки зрения разработчиков, позволит обезопасить людей не только от тяжёлых форм, обусловленных «омикроном», но и от возможности инфицирования и заражения», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, клинические исследования вакцины уже начались.

23 января Гинцбург заявил, что испытания назальной вакцины от коронавируса «Спутник» начнутся в начале следующей недели.

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