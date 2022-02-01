«Ъ»: Генпрокуратура разрабатывает поправки к закону об аннулировании ошибочных штрафов

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Генпрокуратура России разрабатывает поправки к закону «Об автодорогах и о дорожной деятельности» для упрощения аннулирования ошибочных штрафов с камер на дорогах. Об этом информирует «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.

«Законопроект, в частности, позволит даже без заявлений пострадавших граждан аннулировать штрафы, вынесенные в период некорректной работы камеры», — сообщает «Коммерсантъ».

По итогам проверок систем фиксации нарушений ПДД в регионах в Генпрокуратуре отметили, что дорожные камеры по-прежнему иногда «используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями».

В России с 10 января вступил в силу закон о введении уголовного наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения, ранее привлекавшихся к ответственности за неоднократное нарушение ПДД.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал закон об уголовном наказании для водителей-лихачей.

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